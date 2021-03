DAZN possédait déjà la possibilité de diffuser trois rencontres par semaine en Serie A mais a décroché ce lundi les lots les plus importants pour les trois prochaines saisons.

C'est la première fois qu'une plate-forme de streaming rafle les droits tv d'un des cinq grands championnats européens. Auparavant, celui que l'on surnomme comme le "Netflix du sport" s'était concentré sur la diffusion de championnats non-Européens comme la J-League au Japon ou la diffusion internationale de la Bundesliga. Mais elle semble désormais s'attaquer aux plus gros poissons, au détriment des diffuseurs plus "traditionnels", Sky Italia, diffuseur de la Serie A depuis plus de 20 ans étant le premier à en faire les frais.

Il se chuchote déjà que DAZN tenterait de décrocher les droits tv du football espagnol lors du prochain appel d'offre en 2022. Affaire à suivre...