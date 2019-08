Kevin De Bruyne semble déjà en très grande forme en ce début de saison. Face à Tottenham, il a de nouveau été décisif grâce à ses passes tranchantes. Sur le 1-0, King Kev dépose un centre millimétré sur la tête de Raheem Sterling qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond à la 20e minute. Un quart d'heure plus tard, notre compatriote reçoit le ballon sur le côté droit et centre à ras du sol vers Kun Aguero qui est venu coupé la trajectoire au premier poteau.





Kevin De Bruyne est bel et bien lancé après une saison à moitié gâchée par les blessures.