Samedi 21 novembre. Barcelone s'incline sur la pelouse de l'Atlético Madrid et recule à la 13e place au classement général. Deux semaines plus tard, les Catalans s'inclinent sur la pelouse de Cadiz et s'enfoncent un peu plus dans la crise, eux qui comptent alors 12 unités de retard sur les Colchoneros.

En Ligue des Champions, la défaite subie contre la Juventus (0-3!) condamne les hommes de Koeman à la 2e place du groupe, synonyme de possible gros tirage en huitièmes de finale.

A cette époque, rien ne va à Barcelone. Les rumeurs de départ de Lionel Messi vont bon train, le président du club, Josep Maria Bartomeu a démissionné, mais surtout, le jeu proposé par les Blaugranas n'est pas à la hauteur.

Quatre mois plus tard, la donne a changé. Tout d'abord, un nouveau président a été élu en la personne de Joan Laporta. Ce dernier apporte déjà de la stabilité dans le club et déborde d'ambitions pour l'avenir. Il a notamment à coeur de régler au plus vite la prolongation de Lionel Messi.

Mais surtout, le Barça a retrouvé un football plus léché.