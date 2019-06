"Après 18 années excitantes, il est temps de faire un pas de côté et d'annoncer la fin de ma carrière", a-t-il annoncé publiquement.

L'Espagnol de 35 ans laisse derrière lui un palmarès qui en ferait rêver plus d'un. L'attaquant a gagné la Coupe du Monde et deux Euros avec la Roja. En club, il a soulevé la Ligue des Champions et l'Europa Ligue avec Chelsea et l'Atletico Madrid. Il a aussi remporté une FA Cup. Avec la Rojita, Torrès a également remporté l'Euro des moins de 16 ans et celui de moins de 19 ans. Retour sur son parcours

Fernando Torrès, surnommé El Nino, a été formé à l'Atletico de Madrid. Il évolue dans l'équipe B de 1995 à 2000. Il signe son premier contrat en 1999 et fait ses débuts en équipe première en fin de saison 2000-2001. Les Colchoneros évoluaient à l'époque en D2. L'année suivante, il inscrt 13 buts et participe à la montée de l'Atletico en D1. Au cours de son premier passage à l'Atletico, il inscrit 91 buts et réalise ... une passe décisive en 244 rencontres.

Il est ensuite transféré à Liverpool où il a, sans aucun doute, eu la saison la plus prolifique de sa carrière. Payé 36 millions par les Reds, El Nino répond aux attentes. Face à Manchester City, il inscrit le 1000e but de Liverpool en Premier League. Au total, il claque 81 buts et signe 20 passes décisives en 141 matches.

En janvier 2011, il signe un contrat de cinq ans et demi à Chelsea pour la somme de 58.5 millions. Un choix de carrière qui s’avérera payant puisque l'Espagnol a pu soulever la coupe aux grandes oreilles et celle de l'Europa League. Si Fernando Torrès a mis du temps à se mettre en évidence avec Chelsea - pas de but de février à avril -, il se montre plus à son avantage la saison suivante, sous André Villas-Boas, qui lui accorde sa confiance. Il inscrit 45 but et signe 35 passes décisives en plus de 170 apparitions sous le maillot des Blues.

De 2014 à 2015, il est prêté au Milan AC où il ne dispute que dix matches. L'année suivante, il est transféré par le club italien mais il ne joue aucune rencontre lors de la saison.

Il revient alors sur ses terres, là où tout a commencé. L'enfant de l'Atletico Madrid revient dans la capitale espagnole. 45.000 fans se déplacent pour sa présentation. En 2017, lors d'un contact à la tête avec un défenseur du Deportivo la Corogne, il frôle la mort. Il est sauvé par ses équipiers Gabi et Vrsaljko, qui ont ouvert sa bouche pour qu'il n'avale pas sa langue. Il revient quelques rencontres plus tard pour signer, pour la première fois de sa carrière, deux passes décisives au cours de la même rencontre. Il rempile pour une dernière année à Madrid au cours de laquelle il soulèvera l'Europa League, montant au jeu pour les ultimes secondes de la finale remportée face à Marseille. Il n'a pas été étranger au beau parcours européen de son club. En huitièmes de finale, alors que les Madrilènes étaient dans de beaux draps, il claque un doublé en cinq minutes. Quatre jours plus tard, il dispute son tout dernier match avec l'Aletico. Il sortira par la grande porte en inscrivant un doublé.

Il s'offre un ultime défi au Japon où sa saison ne sera pas brillante.

L'attaquant qu'il fallait à la Roja

Parallèlement à sa carrière en club, Fernando Torrès a tenu la dragée haute sous le maillot de l'Espagne. Il peut se targuer d'avoir gagné deux fois l'Euro et d'avoir remporté la plus prestigieuse de toutes les compétitions, la Coupe du Monde. En finale de l'Euro 2008, c'est lui qui prend la défense allemande de vitesse pour inscrire l'unique but de la partie.

Deux ans plus tard, alors que l'hégémonie espagnole se met en place, il dispute la Coupe du Monde avec David Villa sur le front de l'attaque espagnole. En finale, face aux Pays-Bas, il est à l'origine du but de la victoire. Deux ans plus tard, lui et la Roja remettent ça à l'Euro. En finale, il est à nouveau décisif, en marquant le troisième but de ses couleurs. Il fera également partie des 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde 2014 mais il ne jouera pas l'Euro 2016.

Au total, il aura inscrit 39 buts et réalisé 11 passes décisives en 110 matches avec l'Espagne. Au cours de toute sa carrière, El Nino a trouvé le chemin des filets 260 fois sur 757 apparitions.

Peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir gagné autant de compétitions prestigieuses que lui.