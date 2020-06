Ce mercredi, Lionel Messi peut fêter son anniversaire, l'esprit serein, après une victoire étriquée mais importante face à l'Athletic Bilbao.

L'Argentin a soufflé ce mercredi 24 juin sa 33ème bougie. Malgré son âge, Lionel Messi continue de prester à un très haut niveau. Encore en lice en Ligue des Champions et en course avec le Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne, Leo rêve d'une fin de saison parfaite avec le Barça. De quoi agrandir un peu plus son armoire à trophées, déjà bien fournie.

A 33 ans, Lionel Messi peut se targuer d'avoir un palmarès hors du commun. D'un point de vue individuel, c'est lui qui détient le plus grand nombre de coups du chapeau en UEFA Champions League (8, à égalité avec Cristiano Ronaldo), de buts en phase de groupes de l'UEFA Champions League (68), de buts en huitièmes de l'UEFA Champions League (26), de prix du Ballon d'Or FIFA (6), de buts en Liga (438), de buts en Liga sur une saison (50 en 2011/12), de buts sur une année civile (91 en 2012 dont 79 avec le Barça), de triplés (36), de titres en championnat d'Espagne pour un joueur étranger (10), de souliers d'or (6). Avec l'Argentine, Messi est celui qui a inscrit le plus de buts (70), lui qui est aussi devenu , à 18 ans et 357ours le plus jeune joueur argentin à marquer en Coupe du Monde.

(...)

Le natif de Rosario a également gagné de nombreux trophées, avec le Barça ou l'Argentine. S'il n'a remporté que les JO en 2008 et la Coupe du monde des - de 20 ans en 2005, la Pulga a eu beaucoup plus de titres avec le Barça. Il totalise 10 Liga, 6 Coupe du Roi, 7 Supercoupe d'Espagne, 4 Ligue des Champions, 3 Supercoupe de l'UEFA et 3 Coupe du monde des clubs.

Le 33ème anniversaire de Lionel Messi est l'occasion de retracer son parcours en 33 dates. Chronologie.