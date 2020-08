Volkert a joué au FC Nuremberg en 1965 et 1969 et a remporté le titre de champion en 1968. Pendant son séjour à Hambourg entre 1971 et 1978, il a remporté la Coupe d'Allemagne en 1976 et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1977, marquant le but d'ouverture lors de la victoire 2-0 contre Anderlecht en finale.

Volkert, qui a également joué pour le VfB Stuttgart, a a joué 410 matchs de Bundesliga et inscrit 125 buts dont de nombreux penalties dont il était un vrai spécialiste.