Le numéro 10 du Barça était accompagné de Thiago, son aîné âgé de 6 ans, et Mateo, le deuxième qui fêtera ses 4 ans dans quelques jours. Ce dernier a d'ailleurs assuré le spectacle dans les tribunes, en célébrant de manière très expressive chacun des buts du Barça.





On l'a aussi vu s'enthousiasmer quand le jeune Carles Perez a... raté une occasion de but - et pas quand le Betis a marqué, contrairement à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Mateo s'est alors fait rattraper par Luis Suarez, amusé, alors que Lionel Messi était hilare. De quoi devenir une star sur les réseaux sociaux...