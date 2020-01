Championnats étrangers Decima, sans-faute en finale, premier titre et première grande victoire depuis son retour: Zidane a déjà retrouvé son aura Nicolas Christiaens

Neuf victoires en neuf finales, voilà la statistique complètement folle de Zidane, qui vient donc de remporter son dixième titre à la tête du Real Madrid. Le temps où sa tête était mise à prix semble bien loin.



Ce n'est qu'une Supercoupe d'Espagne parmi plusieurs trophées continentaux et une Liga, mais il y a fort à parier que Zizou se souviendra pendant un bon moment de cette semaine passée en Arabie Saoudite. D'abord, parce que c'est son premier trophée depuis son retour à la casa blanca. Et qu'il est allé le chercher trois mois à peine après avoir frôlé un licenciement indigne du rang qu'il avait acquis entre 2016 et 2018. Symboliquement, c'est aussi le dixième de sa carrière d'entraîneur (contre 13 en tant que joueur). Surtout, il est allé chercher sa première victoire contre un grand rival depuis son retour sur le banc des Merengues, puisqu'il s'était contenté de deux nuls jusqu'ici (un contre l'Atlético, un autre contre le Barça).



