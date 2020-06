Le public a réintégré les gradins en Serbie: environ 16.000 spectateurs ont assisté au derby Partizan-Etoile Rouge mercredi soir à Belgrade dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Serbie, ce qui semble être l'affluence la plus élevée en Europe depuis la fin du confinement.

L'événement n'est pas contraire aux mesures en vigueur en Serbie - le pays autorise les rassemblements à ciel ouvert d'un nombre illimité de personnes. Toutefois, selon des images diffusées jeudi par la télévision nationale (RTS), aucune mesure sanitaire particulière n'avait été mise en place pour les supporters.

Fin mai, en Hongrie voisine, le football avait retrouvé son public pour des matchs du championnat national.

La Fédération hongroise de football (MLSZ) a été le premier pays d'Europe, à l'exception du Bélarus où les rencontres avec public n'ont jamais cessé depuis le début de la pandémie du coronavirus, à autoriser le public dans les stades.

La seule condition était de ne pas occuper plus d'un siège sur quatre et de laisser au moins un rang horizontal de séparation entre eux. Ainsi quelque 2.500-3.000 personnes ont pu assister aux rencontres à Mezokovesd et Miskolc.

La Serbie a imité mercredi son voisin septentrional pour la tenue de son emblématique derby, qui s'est déroulé sans incident et a finalement été remporté par le Partizan (1 à 0).

Le championnat serbe a repris le 29 mai sans public, mais dès le 1er juin les autorités avaient, dans un premier temps, autorisé la présence de 1.000 personnes pour les événements à ciel ouvert avant de lever cette dernière restriction quelques jours plus tard.