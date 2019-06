Alors que la saison de football se finit aux quatre coins du monde, la période de transferts va bientôt débuter. Le mercato s'annonce agité en Europe avec plusieurs possibles mouvements à coups de millions d'euros.





Avant cette période, l'Observatoire du Football CIES (International Centre For Sports Studies) a dévoilé ce jeudi le Top 100 des joueurs ayant les plus hautes valeurs de transfert au sein des cinq grands championnats (Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne et France).





Les trois premières places sont prises par trois attaquants : le Parisien Kylian Mbappé trône en tête (valeur de transfert de 252 millions d'euros), devant le joueur de Liverpool Mo Salah (valeur de 219,6 millions d'euros). Le joueur de Manchester City Raheem Sterling pointe lui à la troisième place de ce classement particulier (207,8 millions d'euros).





Ce Top 100 a été réalisé sur base d'un algorithme prenant en compte différentes données : l'âge du joueur, le nombres d'années de contrat restant, le poste, les buts mais aussi le statut international ou encore les résultats de l'équipe du joueur.





Deux Belges figurent dans le Top 20 : il s'agit de Romelu Lukaku (125,2 millions d'euros) et d'Eden Hazard, le nouveau joueur du Real Madrid (120,7 millions d'euros).





Les trois grandes stars du footbal actuel que sont Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo pointent respectivement à la quatrième (167,4 millions d'euros), dix-septième (124,7 millions d'euros) et vingtième place (118,1 millions d'euros).





Trois autres Belges figurent dans le Top 100, plus loin dans le classement. Il s'agit de Thibaut Courtois (72e avec une valeur de 68,5 millions d'euros), Kevin de Bruyne (77e et 67,9 millions d'euros) ainsi que Youri Tielemans (81e avec une valeur estimée à 66,4 millions d'euros).





Découvrez le classement complet de l'Observatoire du football :





