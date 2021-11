Trois petits buts et aucune passe décisive. Muet en Ligue 1. Voici les tristes statistiques de Lionel Messi depuis qu'il a rejoint le PSG. Pourtant, dans un championnat français qui s'apparente moins fort que celui que connaissait La Pulga lors de son long passage à Barcelone, nombreux sont ceux qui s'attendaient à ce que Messi caracole en tête du classement des buteurs auprès de son coéquipier Kylian Mbappé. Mais là, Mbappé n'est même pas dans le top 10 et Messi n'est même pas dans le classement du tout. Même à celui des passes décisives, aucune trace de l'Argentin.

Ce qui explique cette méforme, Lionel Messi l'a détaillé dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Il évoque son acclimatation en capitale française, son niveau de jeu, la sélection nationale et son avenir.

Tout d'abord, Lionel Messi a précisé qu'il avait vécu un déménagement très douloureux. Partir de Barcelone était un déchirement pour le désormais N.30 du Paris-Saint-Germain. Pour lui, quitter la Catalogne a été un très gros bouleversement: "À Castelldefels (NDLR: village près de Barcelone où ils habitaient), nous n’étions pas habitués à cela. Nous avions tout à portée de main, à proximité. J’allais chercher les enfants à l’école, je rentrais, je m’entraînais, je rentrais manger, j’allais chercher les enfants. Aujourd’hui, je n’ai pas les moyens d’aller chercher les enfants à l’école et d’aller m’entraîner. À cause du temps. Personnellement, j’aime rester à la maison. À Barcelone, je ne sortais pas autant. Pour les enfants et Antonella, cela a été le plus grand changement car ils vivaient dans la rue, avec des amis, à faire des choses. Des petits amis venaient tout le temps à la maison. Maintenant, ils se font des amis et s’adaptent à la ville", confie-t-il à nos confrères espagnols qu'il rassure tout de même. Maintenant, cette période est digérée au sein de la famille Messi. "Être à l’hôtel pendant un mois et demi, ce n’est pas facile de le faire avec les enfants, qui avaient déjà commencé l’école. Nous étions dans le centre et cela rendait la circulation insupportable. Il nous fallait une heure pour l’école et une heure pour la formation. Les enfants ne supportaient plus d’être à l’hôtel. C’était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter de l’expérience, de la ville, d’apprendre à tout connaître un peu jusqu’à ce que nous rentrions à la maison. Cela a tout amélioré"

Il est également revenu sur son départ controversé du Barça. "J'ai fait tout mon possible pour rester. Jamais, à aucun moment, on ne m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de baisser mon salaire de cinquante pour cent et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions disposés à aider davantage le club. Mon envie et celle de ma famille était de rester à Barcelone".

Sur le plan sportif, Messi a reconnu qu'il était encore en rodage. Après tout, il n'a disputé que 8 rencontres en deux mois. Il a été notamment empêché de jouer lors des lendemains de sélection internationale. A cause des règles en lien avec l'épidémie de coronavirus qui sont en vigueur, les joueurs provenant d'Amérique devaient observer une quarantaine après les voyages vers l'Europe. Dès lors, cela a privé Messi de jouer. Ajoutez à cela les matches où il n'était pas prêt physiquement ou dérangé par une contusion, et vous obtiendrez le total de six matchs manqués avec la bande à Neymar et Mbappé. "On ne s’habitue pas au fait de devoir repartir et cela rend les choses plus difficiles, mais petit à petit je m’habitue à la dynamique du club car même si je suis ici depuis deux mois, je n’ai pas encore joué beaucoup de matchs. Je suis encore en train de m’habituer aux choses", poursuivait-il.

"Candidat à la Ligue des Champions"

Qui plus est, les moins bonnes prestations du sextuple Ballon d'Or s'expliquent sans doute aussi dans l'acclimatation au championnat français, sensiblement différent à la Liga. "C'est un championnat plus physique. Les joueurs sont forts et rapides et c'est moins axé sur le jeu. Les rencontres sont âpres et cela va souvent d'un but à l'autre", explique celui qui était habitué au jeu technique du championnat espagnol, où la conservation du ballon était bien plus fréquente à voir que le jeu direct que l'on connait dans l'Hexagone.

Sur la scène européenne, le PSG fait figure de l'un des favoris pour essayer de soulever la Coupe aux grandes oreilles. "Comme Manchester, City, le Bayern, Liverpool, l’Atlético Madrid, Chelsea, ou d'autres, nous sommes l'un des candidats. La meilleure équipe ne gagne pas toujours car cela dépend d’un grand nombre de détails ou de circonstances. Tout peut arriver", confie-t-il encore.

"Je vis au jour le jour"

Quand les journalistes de Sport ont demandé à Messi ce qu'il en serait de son avenir en sélection nationale après le Mondial 2022, il répond qu'il verrait et qu'aucune décision n'était prise. "Après ce qui m’est arrivé, je vis au jour le jour, année après année. Je ne sais pas ce qui se passera à la Coupe du monde ou après la Coupe du monde. Je n’y pense pas. Ce qui se passera à ce moment-là se passera", conclut-il en ajoutant qu'après sa carrière, il intégrera la direction du FC Barcelone. "J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club de toutes les manières possibles et aider le club à bien fonctionner. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné".