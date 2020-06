Les deux demi-finales retour de la Coupe d'Italie de football se dérouleront les vendredi 12 et samedi 13 juin et la finale est programmée le mercredi 17 juin à Rome.

Le 12 juin, la Juventus accueillera l'AC Milan (match aller 1-1). Le lendemain se jouera le duel entre Naples de Dries Mertens et l'Inter Milan de Romelu Lukaku (1-0). La Serie A veut reprendre les samedi 20 et dimanche 21 juin par quatre rencontres qui ont été annulées: Torino-Parme (19h30) et Vérone-Cagliari (21h45) le samedi; l'Atalanta de Timothy Castagne contre Sassuolo (19h30) et l'Inter Milan face à la Sampdoria (21h45) le dimanche. Il reste douze journées de championnat à disputer. Elles commenceront à se jouer à partir du lundi 22 juin avec les premiers matchs de la 27e journée qui se prolongera les 23 et 24 juin.