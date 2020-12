Deux victoires, huit défaites, cinq partages, 11 points au classement et une position de relégable. Voilà le bilan de Fulham dans cette première partie de saison. Celui de Denis Odoi est tout aussi décevant : trois apparitions lors des trois premiers matchs de la saison… et puis plus rien. Le Belge de 32 ans partage désormais son temps entre le banc et les tribunes. Il n’a plus joué la moindre minute depuis le 28 septembre. L’élimination précoce au 4e tour de la Coupe de la Ligue, compétition pour laquelle il obtenait du temps de jeu supplémentaire, n’a rien arrangé à ses problèmes.

