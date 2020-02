C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Sans atteindre les stats de X-Men d'Erling Haaland, Steven Bergwijn, vingt-deux ans, est dès son premier match parvenu à inscrire le premier but de sa carrière à Tottenham, un enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit qui a transpercé le pauvre Ederson. Resté dans l'ombre de Christian Eriksen, Bruno Fernandes ou encore Krzysztof Piatek lors de ce mercato hivernal, celui qui a coûté près de trente briques au club de Londres est pourtant le genre de joueur qui peut ravir la Premie League.

Habile techniquement, audacieux devant le but et efficace, l'objectif est maintenant pour lui de démontrer qu'il ne bénéficiait pas uniquement des largesses des défenses d'Eredivisie au moment d'aligner pions (déjà sept, cette saison) et passes décisives (treize toutes compétitions confondues). Présentation d'un des mecs censés rendre ses lettres de noblesses à une sélection oranje en reconquête.

(...)