Cette Coupe d'Espagne constitue pour le Barça de Ronald Koeman un moyen de sauver une saison domestique bien mal embarquée. En effet, les Blaugrana sont à dix points de l'Atlético Madrid en championnat, le tout avec un match de plus que les Colchoneros.

En Coupe, l'Atlético de Yannick Carrasco et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard sont déjà sortis, laissant la voie libre aux Catalans. Pour tenter de soulever une 31e fois le trophée, Barcelone devra se sortir des griffes des Andalous, qui pointent à une belle 7e place en Liga et qui n'ont perdu que deux matches sur dix à domicile en championnat.

Le Betis accueillera l'Athletic Bilbao alors que Levante défiera Villarreal. Dernier rescapé de D2, Almeria recevra le FC Séville, redoutable équipe de coupe.

- Les quarts de finale

2 février

21h00 : Alméria (D2) - FC Séville

3 février

19h00 : Levante - Villarreal

21h00 : Grenade - FC Barcelone

4 février

21h00 : Real Betis - Athletic Bilbao