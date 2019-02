C'est ce qu'a indiqué le Gallois dans une interview accordée à Four Four Two. "Son départ ? Il ne m'en a pas parlé" explique-t-il. "Je ne lui ai toujours pas parlé depuis. Notre relation était bonne. Je ne dirais pas que nous étions meilleurs amis, c’était juste une relation professionnelle normale."

Le joueur admet cependant avoir été frustré de ne pas débuter cette dernière rencontre sous les ordres de Zidane sur le terrain. "J'avais assez bien joué avant, j'avais marqué cinq buts lors de mes quatre derniers matches de championnat de la saison et je me suis dit que je méritais d'être aligné dès le début."

Depuis, silence radio entre les deux hommes. Et Gareth Bale, libéré de Cristiano Ronaldo, devrait être l'atout principal de la Maison Blanche cette saison... Mais tout ne se passe pas aussi bien qu'il ne l'espérait, jusqu'ici.