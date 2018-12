Depuis le départ de José Mourinho, Paul Pogba, qui entretenait des relations compliquées avec son manager, revit!

Paul Pogba et Manchester United vont beaucoup mieux. Avant le départ de José Mourinho, les Mancuniens semblaient en dehors de la course à l'Europe, pointant à 9 points d'Arsenal. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à trois points de l'équipe d'Unai Emery. Manchester United n'arrivait pas à enchaîner les bons résultats. Jamais, sous le tacticien portugais, les Reds n'ont réussi à remporter trois rencontres consécutivement en championnat. Pourtant, depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær, Old Trafford revit.

La bande à Fellaini et Lukaku se sont relancés en championnat, proposant à nouveau un football porté vers l'offensive, ce que les fans réclament depuis le départ du mythique entraîneur Sir Alex Ferguson. D'ailleurs, 29,2% des buts inscrits en Premier League par United l'ont été sous l'ancien attaquant norvégien.

Le joueur qui incarne ce renouveau est Paul Pogba. Sous José Mourinho, il a inscrit 3 buts et réalisé 3 passes décisives en 14 rencontres. Ici, sur les trois derniers matches, Pogba, à qui le nouveau rôle convient parfaitement, en est à 4 buts et 3 assists. Ce dimanche soir, face à Bournemouth, il a inscrit un doublé avant d'offrir à Romelu Lukaku son 7e but de la saison.