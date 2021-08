Lorsque Romelu Lukaku foulera la pelouse de l’Emirates Stadium face à Arsenal ce dimanche, le changement entre son premier passage chez les Blues et le retour du Big Rom ne sera pas uniquement physique et musculaire : maillot, sponsor et équipementier ont totalement changé depuis son arrivée à Stamford Bridge voilà dix ans. Plus que jamais, le sponsoring de la Premier League est une affaire de gros sous, les meilleures équipes de l’élite pouvant aller chercher plus de 100 millions d’euros par saison uniquement pour le maillot.