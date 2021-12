Dans une annonce remplie d’émotions, Sergio Agüero a confirmé sa fin de carrière.

Beaucoup de larmes de tristesse, de longues secondes avant de pouvoir sortir un mot de sa bouche, un regard rempli de fatalité… Sergio Agüero a fait vivre un grand moment d’émotion à ses proches et aux journalistes présents en petit comité ce mercredi midi au Camp Nou.

Devant sa famille, ses coéquipiers du Barça, son coach Xavi mais aussi Pep Guardiola, son ancien manager à Manchester City, l’Argentin a annoncé officiellement ce que tout le monde redoutait depuis plusieurs semaines. “La décision que j’ai prise est pour ma santé”, a-t-il débuté, la voix tremblante, faisant référence à son arythmie cardiaque et son malaise subi fin octobre.

“Il y a dix jours, après avoir tout fait pour avoir un peu d’espoir de jouer à nouveau, j’ai dû me résoudre à me décider. Cela m’est arrivé à 33 ans et pas avant, heureusement. C’est quelque chose de positif qu’ils aient détecté ce problème maintenant”, relativise l’Argentin.