Kevin De Bruyne et Jérémy Doku porteront une tenue étonnante cette saison. Puma a en effet choisi de lancer un maillot "third" pour le moins original pour Manchester City, l’AC Milan, Marseille, Dortmund, Valence, Fenerbahçe, Rennes, le PSV Eindhoven, le Shakthar Donetsk, le Borussia Mönchengladbach et Krasnodar. Soit ses équipes qui disputeront une compétition européenne cette saison.

Le design est similaire: pas de logo, mais le nom du club en grand sur la poitrine. De quoi désarçonner les supporters les plus inconditionnels.

© Puma

"Les nouveaux modèles défient les conventions en s'inspirant d'autres sports et des principales tendances de la mode et du streetwear", indique Puma.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sur ces maillots n'ont pas manqué. Certains internautes qualifiant même ces tenues de "pires maillots de l'histoire", les comparant à "des pyjamas".