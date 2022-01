La rencontre de Premier League entre Everton et Aston Villa a été marquée par des incidents après l'ouverture du score de Buendia en fin de première mi-temps. Alors que les joueurs d'Aston Villa célébraient leur but près du poteau de corner, deux joueurs, Lucas Digne et Matty Cash, ont été touchés par des projectiles envoyés depuis les tribunes par des supporters des Toffees.

Les deux joueurs sont restés allongés au sol pendant plusieurs secondes après avoir reçu des bouteilles en plastique en pleine tête. Ce n'est pas un hasard si Digne, auteur du coup de coin repris victorieusement par Buendia, a été pris pour cible, lui qui a signé cet hiver à Aston Villa en provenance... d'Everton. Avant le match, il avait déjà été sifflé par ses anciers supporters.

Dans la foulée de ces incidents, l'arbitre a sifflé la mi-temps de la rencontre. Celle-ci a repris normalement un quart d'heure plus tard, Digne et Cash ayant pu reprendre leur place du côté des Villains.