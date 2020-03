Deux joueurs de Dortmund devant deux du Real et une domination anglaise: voici les jeunes footballeurs les plus chers © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Comme chaque lundi, l'Observatoire du football CIES a dévoilé sa nouvelle lettre hebdomadaire. Cette semaine, elle concerne la valeur marchande des joueurs des championnats du big 5 nés en 2000 ou après.



Bien sûr, ces valeurs marchandes sont toujours théoriques mais elles permettent d'y voir plus clair sur le potentiel des "2000", comme les appellent les recruteurs dans le milieu. Jadon Sancho, estimé à près de 200 millions d'euros (198,5 exactement) représente ainsi une véritable mine d'or pour Dortmund, qui compte également dans ses rangs le deuxième joueur le plus cher de ce classement avec Erling Haland (101 millions).



Le Real Madrid, avec Rodrygo (88,9 millions), premier "2001" du classement, et Vinicius Jr (73,9 millions) est également bien muni pour l'avenir, alors que l'ailier de Chelsea Hudson-Odoi complète le top 5 (72,3 millions).



Outre Sancho et Hudson-Odoi, l'Angleterre place Greenwood (ManU) et Foden (Man City) dans le top 10, preuve que les Three Lions ont de beaux jours devant eux. Notons que le premier joueur français est également le premier "2002" puisque Eduardo Camavinga se place 7e avec une valeur théorique de 53 millions. Voilà qui devrait permettre à Rennes de battre son record du transfert sortant le plus cher, peut-être dès cet été.



Côté belge, aucun joueur n'est classé puisque cette étude est limitée aux championnats français, anglais, allemand, espagnol et italien. Mais Doku, Verschaeren et bien d'autres pourraient rejoindre un championnat du top dans les prochains mois.