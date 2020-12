"Les joueurs et le personnel ont eu trois tests négatifs au cours des six derniers jours, il semble donc que nous ayons surmonté ce problème. Mais nous avons deux joueurs en particulier qui ne se sentent pas bien du tout et deux membres du personnel qui sont encore mal en point", a déclaré le technicien, alors que le club a été touché par plusieurs cas ces dernières semaines.

Bruce a refusé de révéler l'identité des joueurs encore porteurs du virus, mais a admis qu'il s'inquiétait de leur santé, ainsi que de celle de deux membres de son encadrement. "Nous sommes soulagés que personne d'autre ne l'ait eu, mais nous sommes également inquiets pour les membres du personnel et deux joueurs sur lesquels cela a encore un effet néfaste", a-t-il confessé.

L'entraîneur des Magpies enregistre en revanche le retour du défenseur Federico Fernandez, un des nombreux joueurs contaminés, qui figure dans le groupe pour affronter Leeds mercredi en championnat.

"L'un des joueurs qui avait le coronavirus est de retour, c'est Fernandez", a annoncé Bruce. "Il a été testé négatif et je peux le dire car il a lui-même révélé qu'il avait le virus. Mais il va bien maintenant."

Le match de Premier League de Newcastle contre Aston Villa, prévu le 4 décembre, avait dû être reporté et le terrain d'entraînement du club fermé pendant plus d'une semaine après l'apparition de la maladie au sein du club.