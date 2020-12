Mohamed Camara et Sekou Koita, deux grands espoirs du RB Salzbourg ont été contrôlés positifs lors d'un test antidopage diligenté par l'UEFA, le 22 novembre. Dans un communiqué, le club allemand s'est dédouané de toute pratique de dopage, refilant toute la responsabilité de cette affaire sur le dos de la fédération malienne, car les deux joueurs revenaient d'un stage avec leur équipe nationale avant le contrôle qui s'est avéré positif.

Selon Salzbourg, Camara et Koita ont pris un médicament contre l'altitude avant un match contre la Namibie à 1.700m. "Nous sommes très fiers lorsque nos joueurs sont appelés dans leurs équipes nationales respectives. Mais on peut et on doit s'attendre à ce que les soins médicaux répondent aux normes internationales et que les médecins connaissent les règles applicables", a déclaré le directeur général de Salzbourg, Stephan Reiter.

Le club, actuellement troisième en Bundesliga, a également indiqué qu'il allait collaborer avec l'UEFA pour "obtenir une clarification compète des événements survenus au Mali."