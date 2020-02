Kylian Mbappe trône à la première place des attaquants de pointe les plus chers qui sont âgés de moins de 23 ans selon Transfertmarkt.

La superstar du PSG, âgée de 21 ans, qui a déjà remporté une Coupe du monde avec la France et qui a terminé deuxième au Soulier d'or européen est évaluée à 200 millions d'euros, très loin devant Lautaro Martinez, le coéquipier de Romelu Lukaku à l'Inter, qui prend la seconde place de ce classement avec une valeur estimée à 85 millions d'euros.

Notre championnat est quant à lui assez bien représenté puisque deux joueurs ayant évolué en Pro League se classent dans le top 15. Victor Oshimen, qui est passé par Charleroi, désormais actif à Lille se classe, à la 12ème position. Sa valeur est estimée à un peu plus de 30 millions d'euros. Pour rappel, Charleroi l'avait acheté à Wolfsburg 3,5 millions d'euros et était parvenu à le vendre au club du Nord de la France pour 13 millions d'euros sans compter les bonus.

Juste derrière, on retrouve l'ancien attaquant du Club de Bruges, Wesley Moraes, qui est quant à lui estimé à 30 millions d'euros et qui a fait désormais les beaux jours d'Aston Villa avant de se blesser. Acheté par les Brugeois il y a 3 ans au club slovaque de Trencin pour 300.000 euros, il a été cédé en juillet dernier pour 25 millions d'euros au club anglais. Récemment, il avait été repris avec la Seleçao.

Si l'on remonte, beaucoup, plus loin, on retrouve le premier joueur qui actif en Pro League à l'heure actuelle. Il n'a cependant pas encore convaincu les observateurs depuis son arrivée puisqu'il s'agit de David Okereke. L'attaquant nigérian de 22 ans, qui a inscrit 9 buts en 19 rencontres, avait été recruté par le Club en juillet dernier après la vente d'un certain... Wesley Moraes, pour 6 millions d'euros au Spezia Calcio. Le joueur se classe à la 48ème position de ce classement avec une valeur estimée à 10 millions d'euros.

Le classement:

1. Kylian Mbappé 200,00 mio. €

2. Lautaro Martínez 80,00 mio. €

3. Marcus Rashford 80,00 mio. €

4. Timo Werner Timo Werner 75,00 mio. €

5. Gabriel Jesus 70,00 mio. €

6. Tammy Abraham 50,00 mio. €

7. Erling Haaland 45,00 mio. €

8. Maxi Gómez 40,00 mio. €

9. Luka Jovic 40,00 mio. €

10. Moussa Dembélé 40,00 mio. €

(..)

12. Victor Osimhen 30,00 mio. €

13. Wesley Moraes30,00 mio. €

(...)

48. David Okereke 10,00 mio. €