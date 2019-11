Les Portugais Joao Sacramento et Nuno Santos, respectivement entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens, ont quitté le LOSC pour rejoindre leur compatriote José Mourinho, nommé mercredi coach à Tottenham, a annoncé le club nordiste.

"Au terme de discussions entre le LOSC et le Tottenham Hotspur Football Club, un accord a été trouvé pour entériner le départ de Joao Sacramento et Nuno Santos, membres du staff technique professionnel lillois, et leur permettre de rejoindre à partir de ce mercredi le club anglais", écrit le LOSC sur son site internet.

Arrivé à Lille en janvier 2017, quelques jours après le rachat du club par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, Sacramento est un proche de Luis Campos, le conseiller sportif du président.

D'abord chargé de superviser les adversaires, il avait assuré durant un mois et demi l'intérim à la tête de l'équipe professionnelle en duo avec Fernando Da Cruz après le limogeage de Marcelo Bielsa en novembre 2017, juste avant l'arrivée de Christophe Galtier. Depuis, il était devenu l'un des adjoints de l'entraîneur nordiste.

Nuno Santos, également proche de Luis Campos, a de son côté rejoint Lille à l'été 2018. Ancien joueur, il avait contribué à la bonne saison de Mike Maignan, élu meilleur gardien de Ligue 1 lors des derniers trophées UNFP.

Ancien joueur de José Mourinho, il retrouvera donc le 'Special One', aperçu plusieurs fois dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy lors des derniers mois. Le LOSC n'a pas encore annoncé le nom de leurs remplaçants au sein du staff technique.