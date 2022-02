Appelé par Didier Deschamps lors des rassemblements de septembre et novembre avec les Bleus, Kurt Zouma va sans doute connaître un coup d'arrêt dans sa carrière internationale. En effet, comme l'indique ESPN et le confirme RMC Sport, le sélectionneur français ne devrait pas appeler le joueur de West Ham lors du prochain rassemblement. En mars, les Bleus affronteront, en amical, la Côte d'Ivoire à Marseille et l'Afrique du Sud à Villeneuve d'Ascq. RMC Sport affirme que selon l'entourage du joueur, "la tendance est à une absence du défenseur".

Il y a quelques jours, Deschamps avait été amené à réagir à l'affaire Zouma, condamnant les actes du joueur : "C'est quelque chose d'inadmissible, d’intolérable, d'une cruauté sans nom. Je suis sûr qu'il en a pris conscience. Ces images sont choquantes et insupportables", avait-il déclaré à France Télévisions.

Pour rappel, le défenseur est la cible de nombreuses critiques et d'un certain lynchage sur les réseaux sociaux depuis la diffusion d'une vidéo dans laquelle on le voit frapper son chat à plusieurs reprises. Sifflé par le public de la rencontre opposant West Ham à Watford, son club a décidé de le sanctionner en interne. Plusieurs sponsors du club anglais et du joueur lui-même ont d'ores et déjà stoppé leur partenariat. Mais les ennuis ne semblent pas encore terminés pour Zouma.