Il y a des anniversaires plus tristes que les autres. Ce mardi, Gerd Muller fête ses 75 ans. On le savait affaibli par la maladie d'Alzheimer depuis février 2015. C'est le Rekordmeister, son club de toujours qui l'avait annoncé à la fin de l'année 2015. Cinq ans après, les nouvelles ne sont logiquement pas bonnes. C'est son épouse Uschi qui s'est confiée dans les colonnes du Bild.

"Il a toujours été un combattant, toujours courageux, tout au long de sa vie mais Gerd s'endort doucement. Il est presque 24 heures sur 24 au lit, il n'a plus que de rares moments d'éveil." Placé dans un établissement spécialisé, le champion du monde 74 reçoit les visites quotidiennes de son épouse même si celle-ci n'est guère optimiste sur la suite des évènements espérant juste que son mari n'éprouve pas de douleurs. "Il est calme et paisible, et je ne pense pas qu'il souffre. J’ai l’espoir qu’il ne puisse pas penser à son sort, à une maladie qui prive une personne de sa dernière dignité."

Outre son titre de champion du monde, Gerd Müller est connu pour avoir marqué 564 buts avec le Bayern dont 40 en une saison ce qui constitue toujours un record. Avec l'Allemagne de l'Ouest, le numéro neuf avait inscrit 68 buts en 62 sélections. Il fut également champion d'Europe deux ans avant son titre mondial et il avait gagné le Ballon d'or en 1970. Le monde du football s'apprête à perdre malheureusement une légende.