L'ancien joueur du championnat de Belgique a connu une soirée cauchemardesque.





Le Bayern de Munich accueillait Fenerbahce dans le cadre de l'Audi Cup. Les Bavarois ont terrassé les Turcs et ce, dès la première mi-temps. A la pause, le marquoir affichait... 5-0. Thomas Muller s'est offert un doublé tandis que Renato Sanches, Goretzka et Coman ont chacun marqué un but.





Nabil Dirar a été impliqué directement sur le troisième goal du Bayern. Alors qu'il a intercepté un centre d'Alaba, il pensait être seul dans le rectangle au moment de relancer le ballon. Ce diable de Thomas Muller a jailli dans son dos pour s'emparer du cuir et inscrire le troisième but des Munichois.













Après cela, Nabil Dirar, le capitaine de Fenerbahce, a été hué durant le reste de la rencontre. Au point de ne plus accepter ces coups de sifflet. A la 72e, alors que l'ancien Brugeois repartait à l'offensive sur son flanc gauche, il s'est arrêté et a poussé le ballon en touche. Avant de quitter le terrain pour marquer son mécontentement. Finalement, son coach et ses coéquipiers l'ont convaincu de rester sur la pelouse.













Nabil Dirar est monté au jeu à la 24e minute de jeu et a finalement terminé la rencontre. Du transfert dans l'air?