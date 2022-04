L'élimination de la Ligue des champions a mis les maux du Bayern en lumière.

Disons-le d'entrée de jeu, le Bayern reste le Bayern. A savoir une machine de guerre. Premiers en Bundesliga, les Munichois filent tout droit vers un dixième titre consécutif. Une vraie prouesse. Et une preuve que le club est stable depuis un bon bout de temps maintenant. On est très loin de l'époque Van Gaal en 2010/2011 où le Néerlandais avait été viré pour laisser son équipe échouer à la troisième place.

Malgré cette impressionnante stabilité, il y a un peu le feu dans la maison bavaroise cette saison. En cause: l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions. Pourtant, les Allemands disposaient de beaucoup plus de qualités intrinsèques que Villarreal. Mais ils ont pêché par arrogance. Symbolisé par un homme: Nagelsmann. Depuis lors, certains médias annoncent que le génial mais jeune entraîneur (34 ans) est sur la sellette. Lui ne s'est pas débiné en parlant à la presse ce mercredi: "Je suis responsable et je ne vais pas essayer de renvoyer la faute sur quelqu'un d'autre", a-t-il expliqué pour protéger ses joueurs. "Nous sommes éliminés en Ligue des champions, éliminés en Coupe d'Allemagne. C'est le même bilan que la saison dernière (avec Hansi Flick, NDLR) et pour le Bayern Munich je pense que ce n'est pas suffisant."