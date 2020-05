L'international belge moins de 21 ans était l'invité de Vincenzo Ciuro dans le Grand Débrief ce lundi.

La Bundesliga a repris le week-end dernier. L'occasion pour Dodi Lukebakio de remonter sur les terrains avec le Hertha Berlin, deux mois après l'interruption de la saison à cause l'épidémie de coronavirus. Une reprise placée sous le signe de la sécurité : "C'est très particulier avec les masques et la distanciation sociale. Tout est différent. Tu sens que tu n 'es pas libre. Il faut faire attention à tout."

"C'est humain d'oublier ces règles une fois sur le terrain. Imagine, tu marques un but et puis tu dois te dire 'ah non, je peux pas célébrer avec mes équipiers', Il faut s'y habituer mais ça va encore assez vite", a poursuivi l'ancien Carolo pendant l'émission Le Grand Débrief.

