11 buts et 3 assists, c'est le bilan de Dodi Lukebakio cette saison en Bundesliga avec le Fortuna Düsseldorf. Mais l'attaquant de 21 ans a surtout fait parler de lui en marquant un triplé contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena en novembre dernier. Ces bonnes performances ont permis à Lukebakio, prêté par Watford, de voir sa valeur marchande doubler de 3 à 6 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.Mais de quoi sera fait son avenir ? Quitter Düssledorf semble une certitude car le club allemand n'a pas d'option d'achat. Selon Bild, le contrat de l'attaquant contiendrait une clause d'achat de 20 millions d'euros. Une dépense que Düsseldorf ne peut pas se permettre. L’entraîneur du Fortuna, Friedhelm Funkel confie au journal allemand que "" mais ne se fait en tout cas pas beaucoup d'illusions sur le fait de pouvoir compter sur lui la saison prochaine.Dodi Lukebakio devrait donc retourner en Angleterre à la fin de l'année mais pourrait bien revenir très vite en Allemagne. En effet, selon le quotidien Bild toujours, le joueur intéresserait des clubs comme le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach. Qui ont les reins un peu plus solides et pourraient se permettre de dépenser 20 millions d'euros.