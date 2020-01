Kasper Dolberg se sera fait connaître en France et à Nice plus précisément pour une histoire qui n'avait rien avoir avec ses performances sur le terrain.

L’histoire avait fait pas mal réagir et le club de l'OGC Nice avait été au centre des attentions le temps de quelques jours. La cause ? Le vol d'une montre de valeur appartenant à Kasper Dolberg, fraîchement débarqué de l'Ajax Amsterdam, dans les vestiaires du club azuréen.

Une affaire qui a secoué le club niçois, jusqu’à ce que le coupable, le jeune attaquant Lamine Diaby-Fadiga, se dénonce et soit viré du club sur le champ. L'incident a fait beaucoup de bruit et a même dépassé les frontières françaises, puisque Kasper Dolberg a avoué, dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi, s’être fait chambrer par les joueurs de la sélection nationale danoise à ce sujet. "Bien sûr, j'ai entendu les blagues qu'on a pu dire... Quand je suis arrivé en équipe nationale, on m'en a un peu parlé, on m'a demandé : 'Quelle heure est-il ?"'

Dans le noyau niçois en revanche, l'histoire n'a pas fait sourire et le staff et les joueurs voulaient vite faire une croix sur cette histoire assez rocambolesque. "Quand j'ai vu que ma montre avait été volée et que c'était un joueur du noyau qui me l'avait prise, j'ai eu du mal à croire que c'était vraiment arrivé. Mais le club a géré ça au mieux. Ça m'a permis d'être tranquille, de ne pas m'inquiéter. Je savais que ça allait bien se terminer. C'était plus en dehors du club, que les gens en parlent... Pour moi, c'était bon, c'était réglé. Évidemment que ce n'est pas quelque chose de super, mais ça a été très bien géré. (...) Je pense que tout le monde a pris cela comme quelque chose de sérieux. Ça ne doit pas arriver. "