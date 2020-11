C’est le choc entre les deux premiers. C’est le classique entre deux équipes qui aiment se détester et qui se disputent chaque saison le "Deutsche Meisterschale". C’est la rencontre entre les plus grandes stars du football mondial. C’est même un petit duel à distance entre Belges (Hazard, Meunier et Witsel) et Français (Coman, Tolisso, Pavard et Hernandez). Bref, c’est le match du week-end à ne pas manquer.