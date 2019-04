Le Borussia Dortmund, dauphin du championnat d'Allemagne de football, a calé (4-2) samedi à domicile lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04, offrant l'occasion au Bayern Munich, qui jouera dimanche, de s'envoler vers un nouveau titre en Bundesliga.

A trois matches du terme du championnat, cette contre-performance face au grand rival lors de la 31e journée peut coûter très cher au Borussia (69 points), au coude à coude avec le leader (70 pts) jusqu'ici.

Les hommes de Lucien Favre ont pourtant cru, le temps d'un premier quart d'heure réussi, qu'ils allaient accentuer la pression sur le Bayern en prenant provisoirement la première place. Mario Götze, dans un rôle de faux N.9, a ouvert le score à la 14e minute d'une tête placée, sur une subtile passe décisive tout en toucher de Jadon Sancho, meilleur passeur européen cette saison.

Une joie de courte durée puisque Schalke a égalisé quatre minutes plus tard sur penalty, obtenu grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et transformé par Daniel Caligiuri (18e, 1-1). Le club mal classé a fini par prendre l'avantage en première période grâce à une tête rageuse sur corner du défenseur sénégalais Salif Sané.

Avant que Dortmund ne perde pied: le meneur de jeu Marco Reus a été expulsé pour un tacle par derrière et, sur le coup franc, Caligiuri a offert le break aux siens (62e, 3-1). Dortmund a même fini à neuf, après l'expulsion de Marius Wolf (65e). La fin de match complètement folle, avec une réduction du score d'Alex Witsel (3-2, 84e) et un nouveau break par Breel Embolo (4-2, 86e), en l'espace de deux minutes, n'y a rien changé.

Leipzig en C1

Du coup, les Munichois, qui se rendront dimanche en clôture de cette 31e journée sur le terrain de l'avant-dernier, Nuremberg (17e), ont l'occasion de s'assurer un matelas potentiellement décisif en tête du championnat.

En attendant, le RB Leipzig, solide troisième (64 pts), a gagné 2-1 à domicile face à Fribourg et s'est donc assuré, mathématiquement, l'une des quatre places directement qualificatives pour la Ligue des champions.

En revanche, l'Eintracht Francfort, 4e avec 54 points, va connaître une fin de saison plus incertaine après le match nul concédé à domicile, dans le même temps, face au Herta Berlin (0-0). Surtout si le Borussia Mönchengladbach, 5e à seulement trois points, parvient à lui chiper sa place dans le quatuor de tête grâce à une victoire en fin d'après-midi sur la pelouse de Stuttgart.

La lutte pour le maintien, non plus, n'est pas terminée, puisque le Hanovre 96, lanterne rouge, est revenu à hauteur de Nuremberg avec 18 points après sa victoire 1-0 samedi à domicile contre Mayence.

