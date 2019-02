Le Borussia Dortmund a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Allemagne de football mardi, battu aux tirs au buts par le Werder Brême (3-3 après prolongations). Axel Witsel a joué tout le match sur le flanc droit d'un duo posté devant la défense du Borussia.

Le Werder Brême a ouvert la marque par Milot Rashica (5e, 0-1) et Marco Reus a égalisé sur coup franc (45e+3, 1-1). Le score n'a plus bougé jusqu'aux prolongations. Les Borussen ont pris les devants par Christian Pulisic (105e, 2-1) avant que le Péruvien Claudio Pizarro ne réponde à l'Américain (108e, 2-2). Achraf Hakimi (113e, 3-2) a alors de nouveau fait espérer Dortmund mais Martin Harnik a envoyé tout le monde aux tirs au but (119e, 3-3).

Dortmund a très mal entamé la séance de tirs au but, Alcacer et Philipp manquant leur envoi. Axel Witsel, 3e tireur de Dortmund, fut le premier joueur de son équipe à faire trembler les filets. Mais dans le même temps, Brême réussissait tous ses penalties et se hissait en quarts de finale.

Plus tôt dans la soirée, Hambourg, avec Orel Mangala en première période, et Heidenheim, deux clubs de D2, ont sorti Nuremberg (1-0) et Leverkusen (2-1), des formations de Bundesliga.

Le tirage au sort des quarts de finale (2 et 3 avril) sera effectué dimanche 10 février.

ANGLETERRE: Wolverhampton, avec Leander Dendoncker sur le banc, s'est qualifié pour les 8e de finale de la Cup face à Shrewsbury (D3). Alors qu'ils ont démarré en force grâce à Matt Doherty (2e, 1-0), les Wolves ont été surpris à deux reprises par James Bolton (11e, 1-1) et Josh Laurent (39e, 1-2). Mais juste avant le repos, Doherty a égalisé (45e+6, 2-2). Contrairement au premier match où en en était resté là, Wolverhampton s'est imposé via Ivan Cavaleiro (62e, 3-2) et a arraché le droit de rencontrer Bristol City au cinquième tour.

Au prochain tour, Chelsea (Eden Hazard) affrontera Manchester United (Romelu Lukaku), Manchester City (Kevin De Bruyne, Vincent Kompany) ira à Newport (D4) et Crystal Palace (Michy Batshuayi, Christian Benteke) se rendra à Doncaster (D3).