Un geste de soutien envers la lutte contre le racisme a précédé le coup d'envoi du match.

© Belga

Après le décès de George Floyd, le mouvement "Black Lives Matter" reprend vigueur aux Etats-Unis et partout dans le monde. En Bundesliga, le seul grand championnat qui a repris suite à la crise du coronavirus, les gestes de soutien se multiplient. Si les joueurs du Bayern Munich portaient un t-shirt avec le #BlackLivesMatter" lors de leur échauffement, ceux de Dortmund et du Hertha Berlin ont posé un genou au sol avant le début de leur affrontement.Parmi eux, quatre Belges: Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata.