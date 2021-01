Dortmund piégé à domicile face à Mayence : Un premier but au goût plutôt amer pour Thomas Meunier Championnats étrangers Jérôme Brys © Guido Kirchner/dpa-Pool/dpa

Le Diable a débloqué son compteur mais cela n’a rapporté qu’un petit point. L’après-midi aurait pu (dû) être parfaite pour Thomas Meunier, auteur d’une grosse prestation face à Mayence samedi. Un but (son premier sous les couleurs du Borussia Dortmund) sur une belle frappe après une récupération à l’entrée du grand rectangle pour remettre les compteurs à zéro et un penalty provoqué une poignée de minutes plus tard, malheureusement complètement loupé par Marco Reus.