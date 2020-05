La défaite encourue, mardi dernier, à domicile, face au Bayern Munich (0-1) a fait très mal au "BVB" et à ses espoirs de mettre un terme à l’hégémonie bavaroise sur la Bundesliga. Avec dix points de retard (mais un match de moins) sur le Bayern et seulement cinq matchs à jouer (six pour le Borussia), la mission semble compliquée voire impossible pour les coéquipiers de Thorgan Hazard et d’Axel Witsel.

