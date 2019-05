Gagner et attendre un faux pas du Bayern à Leipzig. C’est en substance la mission qui incombe à Witsel et ses potes au moment de recevoir Düsseldorf. Une rencontre qui manque vite de tourner au cauchemar pour Dortmund, quand à la 19e, Lukebakio marque un but plein de sang-froid après avoir mis toute la défense dans sa poche. Seul hic, l’attaquant est (à juste titre) signalé hors-jeu. Premier soupir de soulagement pour la Signal Iduna Park, forcément pleine à craquer.

Elle explose même de joie quand, en fin de première période, Pulisic, qui aura (sans doute) la lourde tâche de remplacer Eden Hazard à Chelsea la saison prochaine, offre un joli cadeau d’adieu à son public en ouvrant la marque.

Une égalisation et un nouveau but schwarzgelben plus tard, Lukebakio a de nouveau l’occasion de planter un 11e but en championnat, cette fois sur penalty.

Mais il était écrit que comme en Angleterre, l’issue de ce championnat se jouerait lors de l’ultime journée. Trop confiant, peut-être, Lukebakio arrête sa course, arme une frappe… qui passe à côté des cages, sous une folle clameur. C’est son second péno de rang loupé après celui contre Mayence il y a trois semaines.

La chance de Düsseldorf est passée et c’est finalement Dortmund qui s’impose (3-2), gardant ainsi espoir, alors que le Bayern n’a pas réussi à trouver la faille face aux taureaux de Leipzig. Un match au cours duquel Goretzka avait pensé marquer le but du titre. Un pion finalement annulé grâce à la vidéo.

Danke schön, le VAR, diront les B orussen, qui peuvent encore rêver d’un titre qui semblait leur tendre les bras il y a encore quelques semaines, quand ils développaient le plus beau football d’Europe. Il faudra cependant aller le chercher à ‘Gladbach et prier pour que Francfort sorte quelque chose à Munich. Chaud, oui !