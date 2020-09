Il a fait mal à l’Olympique Lyonnais ce mardi soir. Auteur d’un doublé, Téji Savanier est de plus en plus sous le feu des projecteurs de la Ligue 1. Voici 5 choses à savoir sur le milieu de terrain de Montpellier.

Né à Montpellier, Téji Savanier a grandi au sein de la cité Gély. Il a passé toute son enfance au coeur d’une grande communauté gitane à laquelle il est très attaché. Difficile donc pour lui de s’éloigner de sa famille. Lorsqu’il qu’il quitte le MHSC en 2011, pour Arles-Avignon qui évolue alors en Ligue 2, le milieu de terrain sort pour la première fois sa zone de confort : “Quitter mes proches, c'était difficile. Pour les gitans, la famille, c’est le plus important. Pourtant, je n'étais pas loin, environ à une heure et demie de la maison, mais c’était la première fois que je partais de chez moi”, avoue-t-il alors à So Foot quelques années plus tard. Aujourd’hui, le joueur de 28 ans est de retour dans sa ville, auprès des siens.



(...)