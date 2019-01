Mertens et Naples ont repris leur marche en avant. Ils se sont imposés 2-1 face à la Lazio où Jordan Lukaku était titulaire. Mertens a servi le 1-0 sur un plateau à Callejon. Trois minutes plus tard, les locaux ont doublé la mise grâce à un coup franc de Milik (2-0, 37e).

En seconde période, Immobile est parvenu à réduire le score pour la Lazio (2-1, 65e) mais, cinq minutes plus tard, les Romains ont dû poursuivre la rencontre à dix suite à l'exclusion d'Acerbi pour deux cartons jaunes (70e). Naples a ensuite géré son avance et a fait sortir Dries Mertens à sept minutes du terme. Dans le camp adverse, Jordan Lukaku, titulaire, est sorti du jeu à la mi-temps tandis que Silvio Proto est resté toute la rencontre sur le banc.

Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit, sans engagement. Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici.



La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé.