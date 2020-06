Dries Mertens incertain pour la demi-finale de Coupe d'Italie ce samedi soir face à l'Inter Milan © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Le Diable rouge souffre de fatigue musculaire. Le football a repris ce vendredi, en Italie. La Juventus s'est qualifiée pour la finale de Coupe d'Italie et attend désormais de connaître son adversaire: Naples ou l'Inter Milan. La deuxième demi-finale se disputera ce samedi soir à 21h. Mais le choc entre Lukaku et Mertens risque de ne pas avoir lieu puisque le Louvaniste est légèrement blessé, selon la Gazzetta dello Sport.



Il a dû se contenter d'un entraînement allégé, ce vendredi, à cause d'une fatigue musculaire. Gattuso attendra probablement le dernier moment pour savoir s'il intègre Mertens sur la feuille de match.