C’est désormais officiel : le championnat d’Espagne va reprendre le jeudi 11 juin prochain. Et Javier Tebas, le très médiatique président de la Liga, a déjà ficelé un calendrier démentiel et cousu sur mesure pour les téléspectateurs. Entre le 11 juin et le 13 juillet, ceux-ci auront ainsi droit, au minimum, à un match par jour, un peu comme s’il s’agissait d’une Coupe du monde !