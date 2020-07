"Les événements sportifs pourront avoir ont lieu avec des spectateurs qui respectent une distance sociale et des mesures d'hygiène" a-t-il précisé. La saison 2019-2020 de Bundesliga s'est achevée au mois de juin, à huis clos, à cause de la pandémie de coronavirus. La Ligue allemande de football (DFL) a déclaré mercredi qu'elle avait envoyé un protocole détaillé aux clubs de Bundesliga et de deuxième division sur la façon de gérer un retour progressif des fans pour la saison 2020-21 qui commence à la mi-septembre.



Le ministère de la santé a confirmé que le protocole contenait des aspects clés de la prévention des infections. La décision d'autoriser ou non la présence du public sera prise par les autorités sanitaires locales de chaque club. Braun a déclaré qu'il fallait éviter un trop grand nombre de personnes. "Les stades ne seront pas complets et tout doit être organisé et bien contrôlé. Alors, ils ne devront plus être vides", a déclaré le proche collaborateur de la chancelière allemande.