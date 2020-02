Récemment, l'ex-joueur de Bordeaux avait déjà enflammé la toile avec des propos polémiques sur les Diables rouges.

C'est bien connu, Christophe Dugarry n'a pas sa langue dans sa poche. Après les Diables rouges au début du mois, le consultant de RMC s'est attaqué à son compatriote Kylian Mbappé. Dans son émission Team Duga, il a déclaré tout le mal qu'il pensait de "la génération Playstation" dont fait partie le jeune français de 21 ans. "Je te garantis une chose, c’est que cette nouvelle génération a de la chance. Parce que quinze ans, vingt ans ou trente ans avant, dans les vestiaires avec nous, il y aurait des coups de boule qui seraient partis" commence-t-il. Avant d'embrayer ensuite: "Moi si j’étais Cavani, Mbappé il me fait ça, j’ai 32 ans, j’ai marqué 200 buts avec le PSG. A la fin du match, je l’attends et... Mais t’imagines même pas! Il a 21 ans. Il a une chance incroyable. Cette génération PlayStation a beaucoup de chance que Cavani soit gentil."

Au-delà de Mbappé, le champion du Monde 98 n'apprécie pas du tout l'état d'esprit des joueurs du PSG. Et il ne s'est pas fait prier pour le dire. "Les joueurs ne sont pas engagés par une boîte de nuit ou par le Club Med. Tuchel, c’est pas Popeye. On n’est pas dans "Les Bronzés" là. Ils n’ont pas compris ce que c’était qu’un club de foot. Dans le football d'aujourd’hui, les joueurs ne pensent qu’à leur propre personne. On ne doit rien leur dire!"

Après sa défaite 2-1 à l'aller, le PSG joue sa saison dans deux semaines face à Dortmund dans le cadre de son huitième de finale retour. On ne peut pas dire que la préparation de ce match capital soit idéale...