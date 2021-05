Joli coup de pub pour Ipswich Town, en division 3 anglaise. En effet, comme le club l'a annoncé sur Twitter, il vient de décrocher un nouveau sponsor. Il s'agit d'Ed Sheeran en personne!

Si l'annonce peut paraître surprenante, elle l'est moins quand on sait que le chanteur était un fervent supporteur de l'équipe plus jeune.

"Le club fait partie intégrante de la communauté et c'est ma façon de montrer mon soutien", a d'ailleurs commenté l'artiste, dans un communiqué publié sur le site du club. Il y ajoute: "J’ai toujours apprécié mes venues à Portman Road (le stade de l'équipe, NDLR) et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades. Avec l'arrivée des nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d'Ipswich, y compris moi-même."

En effet, le club, qui est actuellement 11e de League One, a été racheté début avril par Brett Johnson, Berke Bakay et Mark Detmer, des investisseurs américains qui détiennent également la franchise de soccer américaine du Phoenix Rising (2e division américaine).

On ignore pour l'heure sous quelle(s) forme(s) ce sponsor (d'un an, dans un premier temps) prendra place sur le maillot d'Ipswich Town. "Tout sera révélé à temps", a ajouté le chanteur. Un logo avec les signes "+-=/x Tour" accompagne l’annonce et intrigue toutefois les internautes. Réponse dans les semaines à venir...