Eden Hazard a été élu Joueur de l'année en Premier League par les supporters lors d'un vote organisé par l'Association des footballeurs professionnels (PFA), a annoncé lundi Chelsea sur son site officiel.

Hazard a reçu 34% des suffrages. Il a été préféré à trois joueurs de Manchester City, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Raheem Sterling, et à deux de Liverpool, Virgil van Dijk et Sadio Mane. Il succède à Mohamed Salah au palmarès.

Il y a quelques semaines, Van Dijk avait été désigné Joueur de l'année par la PFA alors que la Football Writers' Association (FWA), qui représente la presse écrite anglaise, avait récompensé Sterling.

Hazard a inscrit cette saison 16 buts et délivré 15 passes décisives en championnat. Le capitaine des Diables Rouges avait déjà été désigné meilleur meneur de jeu de la saison pour son nombre d'assists. Il a aussi été élu Joueur de la saison de Chelsea tant par les supporters que par ses équipiers et avait reçu le trophée de But de Chelsea de l'année, devenant le premier joueur de Chelsea à recevoir ces trois prix la même année.