Le divorce entre Edinson Cavani et le PSG semble consommé...

Le clan de l'attaquant uruguayen a décidé de durcir le ton. Si le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (198 buts) ne s'est pas publiquement exprimé sur sa situation, c'est sa famille qui l'a finalement fait pour lui.

Dans le programme espagnol El Chiringuito, Luis Cavani, le père du joueur, n'a pas caché l'intérêt de l'Atlético Madrid. Aux dernières nouvelles, les Colchoneros ont proposé 10 millions pour l'attaquant de 32 ans, qui sera en fin de contrat en juin. Refus du PSG. "Oui, ça me plairait qu'il joue là-bas", a assuré le père de Cavani. "Mais s'il reste à Paris, ce sera jusqu'en juin. Et El Cholo Diego Simeone le veut maintenant."

Luis Cavani n'exclut pas que son fils termine la saison au PSG, avant de partir gratuitement. Là encore, à l'entendre, il privilégiera l'Atlético Madrid. "Quand tu discutes en premier avec un club, il faut respecter sa parole. Et si l'Atlético a encore besoin de lui en juin, il ira là-bas."

Mais c'est Berta Gomez, la mère du Matador, qui a été la plus virulente. Dans le journal AS, elle a clairement reproché au PSG son attitude avec son fils. "Nous comprenons la position du PSG. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'ils veulent qu'il reste. Et puis ils le font jouer 6 minutes... Ils ne se comportent pas bien après tout ce qu'il a donné pour le PSG", dit-elle, avant de se répéter. "Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l'utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l'Atlético."

Il reste un peu moins de dix jours pour que toutes les parties trouvent une solution.