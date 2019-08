Le Paris-Saint-Germain de Thomas Meunier s'est incliné sur la pelouse de Rennes, ce dimanche soir (2-1).





Les champions en titre sont tombés face à leur bourreau rennais. Au milieu de terrain, un petit gars de 16 ans qui a impressionné tout au long de la rencontre. Son nom? Eduardo Camavinga.





Le jeune talent angolais était au four et au moulin pour cadenasser l'entrejeu du PSG composé de noms comme Verratti, Draxler et Marquinhos. Sa prestation a convaincu tous les suiveurs de Ligue 1: le Stade Rennais tient sa nouvelle pépite! Camavinga a été le joueur rennais qui a touché le plus de ballons (60), ce qui prouve qu'à 16 ans et 9 mois, il n'a pas peur de prendre en main les clés du jeu de son équipe. Il n'a raté qu'une seule passe sur les 41 qu'il a tentées, affichant un taux de réussite de 97,6%. Il est également l'auteur de trois petites pertes de balle sur l'ensemble de la rencontre. Il a remporté 17 duels et a subi trois fautes. Mieux encore, il a été décisif, lui qui est l'auteur de la passe décisive pour Del Castillo, devenant ainsi le plus jeune passeur de la Ligue 1.





Ses coéquipiers sont sous le charme, à commencer par Clément Grenier, qui s'est confié à So Foot: " Ce n’est pas une surprise, on l’a découvert l’année dernière avec nous à l’entraînement, c’est un très jeune joueur, mais il a déjà beaucoup de maturité. Il a beaucoup de talent, il est très bon techniquement, physiquement et surtout il est à l’écoute.





Rennes aura du mal à le garder longtemps en ses rangs. Cela semble déjà être une évidence même si le jeune médian doit encore beaucoup progresser. Son entraîneur en est conscient. " C'est quelqu'un de très bien construit intellectuellement, qui sait se remettre question, se poser sur les bonnes questions, expliquait Stéphan en conférence de presse après la rencontre. Je vais devoir le gérer pendant la saison, c'est une évidence. On va lui parler, comme avec les autres, pour lui permettre de grandir en toute sérénité, dans un contexte favorable. "